Sole estivo gli occhiali non bastano | le precauzioni indispensabili per proteggere gli occhi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 28 maggio 2024) Comeglidai forti raggi solari in estate? Glipossono non essere sufficienti: qualiprendere? La fortissima luce solare estiva può danneggiare glie anche in modo considerevole. È estremamente importante salvaguardare la vista e quindiglisoprattutto durante l’estate. Glidaspesso nongli– cityrumors.itSpesso si pensa che basti avere un paio didaper non correre rischi, ma in realtà non è affatto così. Questo strumento, seppure importantissimo, potrebbe non bastare. Ma se glidanon sono sufficienti, come fare per non incorrere in pericoli per la vista, che è così preziosa? Ci sono altri accorgimenti che bisogna avere: si tratta dida tenere a mente e mettere in pratica perché possono davvero fare la differenza eglidal rischio di irritazioni e malattie anche gravi che possono condurre ad una riduzione della vista.