Servizio civile il Sindaco saluta i ragazzi che cominciano l’esperienza | Usate l’etica della delicatezza

(Di martedì 28 maggio 2024)Benevento, Mastella: ” Utilizzate questa esperienza per il vostro cammino futuro e soprattutto siate delicati” Benevento, 29 maggio 2024 – “: la cortesia che si conviene quando si lavora in un ufficio pubblico. E utilizzate quest’esperienza per il vostro cammino futuro”, è l’augurio che stamane ilClemente Mastella ha rivolto ai 23che hanno iniziato ilpresso il Comune di Benevento.L’assessore al Personale Carmen Coppola ha rivolto poi a sua volta gli auguri di buon lavoro ai giovani ricordando loro “quanto preziosa sia quest’esperienza tanto sul piano dell’acquisizione delle competenze professionali quanto su quello dell’arricchimento relazionale. Ilè uno strumento di formazione in cui l’Amministrazione Mastella crede fortemente”.