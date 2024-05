Russia nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea

Milano, 23 mag. (askanews) – L’ arresto per una cospicua mazzetta e l’incriminazione del vice capo di stato maggiore di Mosca, in cima alla direzione principale delle comunicazioni (Gus) delle forze armate russe, il tenente generale Vadim Shamarin, segue di pochi giorni un significativo cambio ai ... ildenaro

dopo il caso Ariston, spuntano guai per un’altra azienda italiana in Russia. La Corte di arbitrato di San Pietroburgo ha posto sotto sequestro conti e proprietà della controllata russa di Unicredit per un valore complessivo di quasi 463 milioni di euro. La decisione è stata presa nell’ambito di ... open.online