Roma McDonald’s cerca 20 nuovi dipendenti | ecco come candidarsi

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024-20candidati per rafforzare i team di alcuni ristoranti die in particolare diEUR in viale dell’Oceano Pacifico, diLaurentina Mall in via Laurentina, diSpinaceto in via Carmelo Maestrini, diSturzo in Piazza Don Luigi Sturzo e diTre Fontane Drive in via delle Tre Fontane angolo viale dell’Artigianato. Mercoledì 5 giugno, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui presso ilPiazzale Don Luigi Sturzo, 21/22, 00144RM dalle 9:00 alle 17:00. Una preziosa occasione di conoscere più da vicino la realtà di, attraverso l’esperienza di chi ci lavora. Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda rinelle persone che lavorano nei suoi ristoranti.