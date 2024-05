Roberto Saviano non invitato alla Buchmesse spazio ad altre voci Assente per motivi politici?

(Di martedì 28 maggio 2024) Sorpresa oggi durante la conferenza stampaLiteraturhaus Frankfurt di Francoforte per la presentazione ufficiale dell’Italia Paese Ospite d’Onore della2024 che si terrà dal 16 al 20 ottobre. Il commissario straordinario Mauro Mazza ha risposto ad un giornalista tedesco chiedendo perché, che ha pubblicato il libro, “Noi due ci apparteniamo”, ènell’elenco degli scrittori invitati e se, per caso, il motivo fosse dovuto alle sue posizioni critiche sul Governo Meloni. “non c’è perché non è stato. Tra i criteri che ci hanno ispirato nella scelta degli autori – ha spiegato il commissario straordinario Mazza – da un lato c’è stata la volontà di dareallepossibili e dall’altro presentare autori con opere integralmente originali“.

