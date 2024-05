Rita Dalla Chiesa contro Alberto Angela | Mandi in onda la puntata su Pompei mentre a Napoli c' è il terremoto

“Ce l’abbiamo fatta, ragazzi!“. Con queste parole pronunciate da Alberto Angela, si è chiusa la puntata andata in onda lunedì 27 maggio 2024 di ‘Meraviglie-Speciale sulle scoperte di Pompei‘. Una puntata che resterà nella storia della tv non solo per la tecnica usata ma anche per i suoi contenuti. ... superguidatv