Qualità della vita la provincia di Macerata non è a misura di giovani Pochi i matrimoni

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Abbiamossimi che sanno leggere e far di conto meglio di tanti altri, ma mancano pediatri e la spesa sociale per famiglie e minori è una tra le più basse rispetto alla media nazionale. Quasi un terzo deisono laureati e la disoccupazionele è sotto alla media italiana, ma bar e discoteche sono poche, basso il quoziente di nuzialità, alta l’età media al parto,gli amministratori comunali al di sotto dei 40 anni. Gli anziani possono fruire di una quantità di orti urbani tra le più alte d’Italia, hanno una elevata speranza di, ma mancano di biblioteche e sono insufficienti geriatri e infermieri. È questo il quadro che emerge dall’indagine del Sole24ore sullaper fasce d’età (giunta alla quarta edizione, presentata domenica al Festival dell’economia di Trento) che, sulla base di 12 parametri statistici forniti da fonti certificate, esprime un indice di benessere generazionale per bambini (0 – 10 anni),(18 – 35 anni) e anziani (over 65 anni).