Pioggia e temporali scatta l’allerta meteo in Campania

(Di martedì 28 maggio 2024) La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allertainvalido per la giornata di oggi.improvvisi e intensi dalle 14 alle 22 di oggi: la Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta .

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comune di Benevento in merito alle condizioni meteo rologiche nel Sannio: "In ragione dell' allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 14:00 alle 22:00 di oggi 28 maggio, è stato emesso un ...

