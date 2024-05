Perché gli ucraini muoiono per colpa dell’Occidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Glidi Kharkiv osservano impotenti l’ammassamento delle truppe russe oltre la frontiera, consapevoli che una nuova invasione da nord potrebbe colpire la loro città. Non possono neanche avvicinarsi al confine per rafforzare le fortificazioni,sarebbero immediatamente sotto il fuoco dell’artiglieria russa. Sabato scorso, i soldatiche manovrano la contraerea si sono trovati di fronte a una situazione assurda: vedevano i bombardieri russi alzarsi in volo dallo spazio aereo russo, ma non potevano abbatterli prima che sganciassero le bombe sulla città. Così, sono costretti ad attendere impotenti l’arrivo delle bombe, per poi contare i danni e le vittime. La sicurezza con cui Mosca invia i suoi aerei sopra la regione di Belgorod, sapendo che non verranno abbattuti, è un incentivo a intensificare i bombardamenti su Kharkiv.