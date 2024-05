Per Sinner ritorno vincente al Roland Garros battuto Eubanks

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 28 maggio 2024)per Jannik. Al primo match ufficiale dopo 27 giorni di stop per i problemi all'anca, l'altoatesino hal'americano Chriscon lo score di 6-3, 6-3, 6-4.Un esordio positivo per l'azzurro che non ha accusato fastidi all'anca e ha alzato il livello nei momenti cruciali. Può salire il livello al servizio dell'azzurro che ha concesso 10 palle break, annullandone nove. Al 2° turno Jannik affronterà il francese Richard Gasquet. .