Parco Maremma Itinerari e nuove bellezze

(Di martedì 28 maggio 2024) Se visitare quei posti intrisi di storia e fascino era un’esperienza straordinaria, ora lo è ancora di più dopo la consegna della gestione di alcuni beni storici aldella. In sintesi, l’Enteha ricevuto le chiavi, dopo la chiusura dell’iter amministrativo con la Regione, per la gestione diretta dell’Abbazia di San Rabano, della Torre dell’Uccellina, della Torre di Collelungo, della Torre di Castel Marino e del Granaio Lorenese. Erano già visibili durante le escursioni che propone ildell’uccellina, ma "a metà" dovendo lasciare la scoperta di alcuni di quegli scrigni di storia non potendo accedervi. In precedenza la gestione era affidata all’Ente Terre Regionali Toscane. Ma adesso è stato segnato un passo importante per la fruizione di questi beni e il primo passo è stata una visita speciale all’abbazia di San Rabano, insediamento nato con i benedettini, passato a militare con i cavalieri di Gerusalemme poi messo in vendita e acquistato dai Lorena, accedendo alla chiesa, al campanile in precedenza chiuse alle visite e Torre dell’Uccellina.