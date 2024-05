Palio vince borgo San Giovanni Terzo trionfo del fantino Tremendo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio si è conclusa l’edizione 2024 deldi Ferrara. Si è conclusa al termine di una corsa dei cavalli concitata e discussa, che ha visto alla fine trionfare la contrada diSan(ultima vittoria nel 2016), in un tête-à-tête (ma soltanto negli ultimissimi metri) con San Benedetto. Domenica sera ilprosegue a ritmo spedito, tant’è che, per un attimo, i quotidiani credono di poter chiudere le pagine prima della mezzanotte. Solo un’illusione. La preparazione del campo per la Corsa dei Cavalli richiede il giusto tempo e una volta terminato il sorteggio l’orologio segna quasi le 23:15. La gara ufficiale inizierà a mezzanotte passata. Ecco l’ordine di partenza delle contrade, dopo il sorteggio: in prima posizioneSan Giorgio, quindi San Luca, Santa Maria in Vado, San Paolo, San, San Giacomo e Santo Spirito.