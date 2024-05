Nuove parole per l’emergenza ambientale | Impariamole tutti per comunicare meglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Il clima è l’insieme delle condizione atmosferiche medie che caratterizzano una regione, nell’arco degli anni. Negli ultimi tempi il clima sta cambiando spesso, così servonoper indicare questi cambiamenti. Si sente spesso parlare di surriscaldamento globale, crisi climatica e emergenza climatica, ma molti sono i neologismi legati al clima che sono creati ogni anno e che descrivono aspetti non sostenibili e aspetti sostenibili per l’ambiente. Alla prima categoria appartengonocome aridificazione (estensione del clima arido ad aree in precedenza non tali), downburst (forti correnti d’aria che in vicinanza del suolo si trasformano in venti violentissimi), ecoansia (paure legate alla situazione). Della seconda categoria fa parte l’espressione mobilità dolce (mobilità realizzata con mezzi elettrici sostenibili per l’ambiente).