Nuova Polaroid GO Generation 2 la più piccola delle istantanee torna con un obiettivo più luminoso

Sta per arrivare la Venom War. Al Ewing, che attualmente gestisce il personaggio, aveva già preannunciato il suo arrivo con un’introduzione speciale tramite un volume con protagonista la Vedova Nera. Agosto, mese che vedrà arrivare sugli scaffali i nuovi volumi, è attesissimo dai fan di tutto il ... screenworld

dopo l’addio di Vittorio Conti ne “Il Paradiso delle Signore 9”, va via anche Matteo Portelli? Le novità della prossima stagione. Vittorio Conti è uno dei personaggi che non ci sarà più nella nona stagione del Paradiso delle Signore. Vittorio e Matilde infatti sono fuggiti da Milano per evitare il ... cityrumors