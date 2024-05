Napoli lavori fermi a San Giovanni a Teduccio | gli abitanti del Bronx occupano la Municipalità

Giovanni Manna continua il suo impegno presso il centro sportivo di Castel Volturno. Il nuovo direttore sportivo del Napoli ha avuto incontri con tutti i calciatori azzurri per tirare le somme. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Colloqui anche con i calciatori che ... dailynews24

Giovanni Manna ha ufficialmente chiuso il suo contratto di lavoro con la Juve ntus ed è pronto per giungere a Napoli dove sarà il nuovo direttore sportivo. A ufficializzare l’addio è stata la Juve ntus che in un comunicato ha sottolineato oggi che con il dirigente Giovanni Manna «le strade si ... gazzettadelsud

Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, arriva l’ufficialità: le strade di Giovanni Manna e della Juventus si separano dopo cinque anni. Si tratta di una risoluzione consensuale. L’Head of First Team lascia la società bianconera e l’incarico di direttore sportivo della Next Gen. Juve è addio, ... ilfattoquotidiano