Mosca contro la Nato | Ormai è in estasi militare E Kiev tratta per l’arrivo di addestratori francesi

(Di martedì 28 maggio 2024) ROMA "Abbiamo fatto molto, dovremmo fare di più. L’Ucraina non può combattere con le mani legate a causa delle restrizioni sull’uso delle armi su territorio russo" insiste il segretario generale dellaJens Stoltenberg. Fosse facile. Il problema in Europa è ben altro, superare il veto dei Paesi amici di, in particolare l’Ungheria di Viktor Orban (foto), a fornire aiuti militari tout court a. Dopo aver dato l’impressione all’ultimo Consiglio Europeo di non voler più mettersi di traverso, ieri al consiglio Esteri ha fatto l’opposto. Il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjàrtò ha infatti annunciato il veto al 14° pacchetto di sanzioni Ue "perché nella sua attuale forma è assolutamente contrario agli interessi dell’Ungheria: non abbiamo ceduto alle pressioni".

