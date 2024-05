Milan Sky Sport svela il Mister X | il nuovo talent è Zvonimir Boban

Francesco Squeri , Sindaco di San Donato Milan ese, ha parlato del nuovo stadio per il Milan nella sua città ma non solo in questa intervista pianetamilan

TMW - Juventus Next Gen, Correia nuovamente in prestito: dopo il Gil Vicente c'è il Vitoria - TMW - Juventus Next Gen, Correia nuovamente in prestito: dopo il Gil Vicente c'è il Vitoria - Stando alle ultime indiscrezioni di TMW, Felix Correia potrebbe partire nuovamente in prestito. Dopo l’esperienza con la maglia del Gil Vicente, 34 presenze con cinque reti e quattro assist fra ... tuttojuve

Il turco è in scadenza di contratto. Potrebbe ritrovare Fonseca in rossonero: "Con lui ho sviluppato un calcio più maturo" - Il turco è in scadenza di contratto. Potrebbe ritrovare Fonseca in rossonero: "Con lui ho sviluppato un calcio più maturo" - Al milan, però, Yazici si presentò a modo suo nel novembre del 2020, in una gara di Europa League. A San Siro si scatenò Yazici con una tripletta travolgente che sugellò la prima sconfitta interna ... gazzetta

Milan, l’obiettivo è un mediano: ecco i nomi sul taccuino dei rossoneri - milan, l’obiettivo è un mediano: ecco i nomi sul taccuino dei rossoneri - Ilmilan è pronto ad abbracciare il nuovo tecnico che prenderà l'eredità lasciata da Stefano Pioli. Il nome più vicino al mondo rossonero è senza alcun dubbio Paulo Fonseca che sarebbe pronto a ... ilmilanista