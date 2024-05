Mike Bongiorno è morto in piedi è morto vivo | la vedova travolta dall' emozione

(Di martedì 28 maggio 2024) «in». A Domenica In Daniela Zuccoli,, commuove tutti ricordando gli ultimi minuti del mitico conduttore, scomparso nel settembre del 2009 a causa di un infarto nella suite di un hotel di Montecarlo e di cui il 26 maggio ricorrevano i 100 annia sua nascita. «Si è seduto in poltrona di fronte a me, io sono rimasta a letto a leggere i giornali, e in quel momento ho pensato “Ma come sto ben con lui, ma come sto bene con lui da tanti anni...”, lo vedevo lì che fumava il sigaro in poltrona. E poi arriva sul mio telefonino la foto della bambina che era nata il giorno prima, che era nella culletta iperbarica, quella con la luce. Allora mi alzo dal letto, vado da lui, lo abbraccio, gli faccio vedere la foto di Luce (la figlia del secondogenito Nicolò, ndr), si chiama Luce la mia nipotina, e lui mi dice “Che bella, sembri tu quando prendi il sole” e queste sono state le sue ultime parole..

