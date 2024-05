Meloni a De Luca | Sono ‘quella stronza’ come sta? Nuovo botta e risposta col governatore

(Di martedì 28 maggio 2024) Caivano (Napoli), 28 maggio 2024 – E' ancora lite tra la premier Giorgiae Vincenzo De, presidente della Regione Campania. L'occasione, quevolta, la offre l'inaugurazione delcentro sportivo del Parco Verde a Caivano. La prima frecciata all'indirizzo delè al momento dell'arrivo. "Presidente De'quella stronza' della?", dice la premier salutandolo con un chiaro riferimento al fuorionda 'rubato' dello scorso 16 febbraio in cui Deaveva usato quel termine mentre conversava con i giornalisti al Transatlantico durante la manifezione che coinvolse un centinaio di sindaci di tutta Italia. Un appellativo arrivato, a sua volta, in rispoall’invito dello stesso capo del governo a "tornare a lavorare" anziché perdere tempo a Roma.

