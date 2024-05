Maltempo allerta gialla in alcune aree dell’Italia | previsti temporali e grandine

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 maggio 2024) Previstodurante questa settimana in Italia: piogge edovrebbero toccare gran parte delle Regioni. L’ondata disull’Italia questa settimana (credits @Agenzia Dire) – Ilcorrieredellacitta.comL’estate non dovrebbe far capolino, definitivamente, in Italia, secondo il meteo. Un giudizio unanime dei meteorologi, che stanno esaminando le correnti d’aria fuori dal territorio nazionale, ma anche il movimento delin giro per il continente europeo. Per diverse Regioni italiane, secondo il loro parere, potrebbe esserci una ricaduta del tempo, con la presenza die addiritturaper tutta questa settimana. Ilin Italia durante questa settimana Sarà una settimana all’insegna del, come spiega RaiNews, almeno nei suoi primi giorni.