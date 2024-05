L’omaggio eterno di Jorio Vivarelli sarà celebrato a villa Stonorov

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) C’è un legame tra l’artista pistoiesee la figura di Giacomo Matteotti,in un monumento bronzeo che lo stessorealizzò nel 1974 per il cinquantesimo anniversario del delitto e che si trova a Roma sul lungotevere Arnaldo da Brescia, proprio nei pressi del luogo in cui il deputato socialista fu rapito e assassinato il 10 giugno del 1924.analizzato anche questo aspetto nel corso della giornata promossa per venerdì (ore 17.30) da Fondazionee Fondazione Turati a. Al pomeriggio interverrà l’onorevole Riccardo Nencini che presenterà il libro "Muoio per te" (Mondadori, 2024), cui seguirà l’intervento di Roberto Agnoletti ad illustrare le caratteristiche di quel monumento. "Memoria storica", questo il nome dell’opera, misura 16 metri in altezza per 4,30 in larghezza.