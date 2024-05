LIVE Cobolli-Medjedovic Roland Garros 2024 in DIRETTA | debutto delicato contro il giovane serbo protetto da Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del match di 1° turno del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Hamad Medjedovic. Match d'esordio delicatissimo per l'azzurro, addirittura non favorito secondo i bookmakers, che lo danno al 40% di probabilità di vittoria. Sicuramente facile non sarà, il serbo è esploso agli Internazionali d'Italia quando è giunto al 3° turno dalle qualificazioni portando al 3° set Daniil Medvedev. Gioca per la seconda volta consecutiva questo Slam, dopo che nel 2023 si qualificò e fu eliminato al 1° turno. Anche Cobolli gioca lo Slam parigino in tabellone per la seconda volta, ricorderete il match dell'anno scorso contro Carlos Alcaraz, in cui si invento un grande 3° set portando il futuro campione di Wimbledon a vincerlo solo per 7-5.