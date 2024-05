L’Italia presenta gli scrittori per la Fiera del Libro di Francoforte ma scoppia il caso Saviano | Non è invitato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) In vista della più importantedeleuropea, la Buchmesse di, in programma a ottobre, dovetorna ospite d’onore dopo 36 anni,la granahato il padiglione progettato da Stefano Boeri e tutti gli autori invitati. Da Alessandro Baricco e Claudio Magris fino a Dacia Maraini, oltre cento gli autori che prenderanno parte alla kermesse. Ma non ci sarà Roberto, oltre ad Antonio Scurati e Paolo Giordano. Per l’autore napoletano, però, c’era stata l’esplicita richiesta dell’organizzazione, che a questo punto potrebbe decidere per un invito autonomo.Leggi anche:Scurati, cosa rischia Serena Bortone per il post sulla “censura” della Rai L'articolo proviene da The Social Post.