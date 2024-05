Le parole di Papa Francesco sulla frociaggine nei seminari non fanno ridere affatto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 28 maggio 2024) Ledi” neihanno scatenato l’ilarità dei social, ma – a ben vedere – c’è poco dae tanto da riflettere. Lunedì, durante l’assemblea generale della Cei con oltre duecento vescovi italiani, il Pontefice ha parlato dell’ammissione degli omosessuali nei. «La Chiesa», affermava nel 2016, «pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere alo e agli Ordini sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay». Più di recente, la Cei ha approvato un emendamento che si limita a distinguere tra atti e tendenze omosessuali. Quindi, con la sua esternazione, il Pontefice ha voluto sottolineare che – affinché l’omosessuale che entra ino non conduca «una doppia vita» – sono necessari dei paletti più restringenti.