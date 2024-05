Le Iene ospiti e anticipazioni del 28 maggio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni, stasera 28dalle 21:30 su Italia 1. Tra gliin studio: i cantanti Enrico Ruggeri, Noemi e Il Tre. Le, i servizi del 28Nella puntata: Nina torna sul caso dell’epidemia di citrobacter che, qualche anno fa, aveva causato la morte di alcuni neonati all’ospedale di Borgo Trento a Verona. In questi giorni, nello stesso ospedale, ci sono stati nuovi casi di colonizzazione. Mentre l’istituto sanitario rassicura dichiarando sia tutto sotto controllo e che non ci sia motivo di preoccupazione, all’inviata è stato riferito che le cose non sarebbero così. La Iena decide di confrontarsi con un dirigente della struttura per meglio capire cosa stia succedendo.