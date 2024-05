L’ambasciatrice palestinese Abeer Odeh | Da Israele genocidio inaccettabile gli Usa la smettano di garantirgli impunità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) “Siamo molto lieti e grati del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Spagna, Irlanda e Norvegia. E ringraziamo anche tutti gli altri Stati che vorranno riconoscere la Palestina nelle prossime settimane. Questo è assolutamente un passo importante verso la pace ed è in linea col diritto internazionale e le risoluzioni dell’Onu“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) daldi Palestina in Italia,, intervistata in esclusiva da Alessandro Milan e tradotta da Andrew Spannaus. L’ex ministra dell’Economia nell’Autoritàauspica che anche l’Italia segua l’esempio di Irlanda, Norvegia, Spagna, aggiungendosi quindi ai 9 paesi della Ue e ai 142 Stati rappresentati dall’Onu che riconoscono formalmente la Palestina.