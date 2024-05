La figlia prende un’insufficienza a scuola la madre per punizione la abbandona sul Grande Raccordo Anulare

(Di martedì 28 maggio 2024) Portarea casa è sempre piuttosto umiliante per gli studenti, anche perché devono affrontare le ramanzine dei genitori che comprensibilmente sperano che i loro figli vadano bene a. La reazione di una40enne all’insufficienza dellaè stata però spropositata e decisamente pericolosa, in quanto la donna hato la ragazza 16enne suldi Roma, una strada altamente trafficata a scorrimento veloce e dove non ci sono neanche marciapiedi. A soccorrere la ragazza ci hanno pensato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale). La giovane studentessa mollata dalla mamma sul GRA per un 5 in latino I fatti risalgono a lunedì 27 maggio, quando i vigili urbani hanno notato la ragazza camminare a piedi all’altezza della Galleria Appia.

