Kvaratskhelia nel Mirino del PSG | Il Procuratore Conferma | Tutto vero c’è l’offerta

(Di martedì 28 maggio 2024) Khvicha, stella del Napoli, è finito neldel Paris Saint-Germain. Ildei parigini. L’interesse del Paris Saint-Germain per Khvichasembra essere più di una semplice voce di mercato. Arlo è stato Mamuka Jugeli,del talentuoso esterno georgiano del Napoli, ai microfoni di LaGazzetta.ge: “C’è l’interesse edel PSG,dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente“. Jugeli, che cura gli interessi dell’ex talento di Dinamo Batumi e Rubin Kazan, ha ammesso l’esistenza di una proposta concreta dei parigini per mettere le mani sul numero 77 azzurro, diventato un punto di riferimento della squadra partenopea nell’ultima stagione. L’agente didel PSG Le parole dell’agente di Kvara sono destinate a far rumore, in un periodo in cui il rinnovo del contratto del giocatore con adeguamento dell’ingaggio appare ancora lontano.

