Jovanotti torna a fare concerti | quali sono le tappe del tour

(Di martedì 28 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 28 Maggio 2024, 14:35 Lorenzopiù forte di prima. Dopo l’incidente in bici a Santo Domingo, il cantautore italiano ha in programma almeno ventiin tutta Italia.: ledelha annunciato le date del Palajova, al via il 4 marzo dal palco della Vitrifrigo Arena L'articolo proviene da Il Difforme. .

I fan la attendevano da tempo e, finalmente, la buona notizia è arrivata. Jovanotti ha annunciato il ritorno sui palchi per la primavera 2025 , con un nuovo tour nei palazzetti dello sport. A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, infatti, Cherubini sarà protagonista di Palajova . Il ... funweek

Era nell’aria e sui social c’erano già diversi indizi. Piano piano Jovanotti si sta riprendendo dall’incidente in bici e con molta fisioterapia e tanta determinazione l’obbiettivo è quello di torna re sul palco prima possibile e, chissà, anche pubblicare un nuovo album. Così a sette anni ... ilfattoquotidiano

Jovanotti torna dal vivo nel 2025 con un tour nei palasport, ecco il calendario completo e le info sui biglietti Dopo le due straordinarie edizioni del Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti , annuncia il suo ritorno dal vivo nei palazzetti, previsto per la primavera 2025 . Il ... spettacolo.eu

Palajova: Jovanotti ritornerà in tour nel 2025 - Palajova: jovanotti ritornerà in tour nel 2025 - A dieci mesi dal brutto incidente in bici avvenuto il 15 luglio 2023 a Santo Domingo, che l’ha costretto a un lungo periodo di pausa e a due interventi, jovanotti ha finalmente annunciato il suo ... sorrisi

Jovanotti torna live nei Palasport: le date del tour Palajova e le info sui biglietti - jovanotti torna live nei Palasport: le date del tour Palajova e le info sui biglietti - jovanotti torna live nei Palasport: le date del tour ‘Palajova’. II biglietti disponibili a partire dalle ore 14.00 del 30 maggio su Ticketone e Ticketmaster. corrierenazionale

Jovanotti torna in concerto live dopo sette anni: il tour Palajova arriva anche a Torino - jovanotti torna in concerto live dopo sette anni: il tour Palajova arriva anche a Torino - Lorenzo suonerà nuovamente nei Palasport. Anzi nei Palajova: dal debutto del 12 febbraio 2018, sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e in sella ... torinotoday