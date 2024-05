Jannik Sinner conferma la nuova storia d’amore | Sì sto con Anna Kalinskaya

«Però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... Di più non dico» ha detto il campione altoatesino in conferenza stampa a Parigi dopo la prima vittoria al Roland Garros vanityfair

Jannik Sinner ha una nuova fidanzata. Lui stesso, noto per essere molto riservato e schivo sulla sua vita privata, ha confermato la notizia, dopo essere stato beccato più volte con la sua nuova fiamma. Da qualche settimana, il campione e la ex Maria Braccini, non compaiono più insieme sui social. ... tvzap