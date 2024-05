Fonte : infobetting di 28 mag 2024

I five stripes di Pineda vengono dal KO interno contro InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . La pulce ed il pistolero sono attesi in campo questa notte nella sfida contro l’Atlanta United FC, la ex squadra del tata Martino con cui ha vinto un titolo incredibile alla seconda stagione nella lega.

Inter Miami CF-Atlanta United FC giovedì 30 maggio 2024 ore 01 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici