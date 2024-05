(Di martedì 28 maggio 2024) "L'Europa deve seguire gli Stati Uniti sulla strada dei dazi sulledalla Cina. Questa scelta è inevitabile e dovrà farlo anche in fretta, altrimenti sarà spazzata via". Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'Economia di Trento. Egli aggiunge anche "che con la prossima Commissione europea servirà una politca industriale assertiva, basata su risorse comuni, che tuteli le imprese europee, muovendosi sulla strada che stanno già seguendo gli Stati Uniti contro la sfida titanica". Se non sarà così, come conseguenza dei dazi americani, la Cina "invaderà il mercato europeo, spazzando via ogni concorrenza. Quindi serve una sana e significativa politica industriale comune in Europa, che finanzi le imprese attraverso risorse comuni europee, per evitare di ampliare i divari".

Importazioni, attenzione al pericolo cinese - importazioni, attenzione al pericolo cinese - "L'Europa deve seguire gli Stati Uniti sulla strada dei dazi sulle importazioni dalla Cina. Questa scelta è inevitabile e dovrà farlo anche in fretta, altrimenti sarà spazzata via". Lo dice il ... msn

“La siccità sta uccidendo le nostre aziende”, gli agricoltori siciliani protestano in massa a Palermo - “La siccità sta uccidendo le nostre aziende”, gli agricoltori siciliani protestano in massa a Palermo - Luogo nel quale i vertici della sigla agricola terranno un presidio per sensibilizzare l’attenzione del governatore Renato ... venga tutelato – ha evidenziato Maria Migliore-. Basta importazioni. Ci ... blogsicilia

Multa per chi raccoglie sassi e conchiglie in spiaggia (anche in Italia) - Multa per chi raccoglie sassi e conchiglie in spiaggia (anche in Italia) - e la loro importazione. Bisogna quindi fare attenzione sia quando si viaggia che quando ci si reca in una spiaggia italiana, tenendo presente che la cosa migliore dal punto di vista legale e anche ... money