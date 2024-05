Il Volo – Tutti per Uno stasera su Canale 5 | ospiti anticipazioni e scaletta della terza puntata di martedì 28 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 28 maggio 2024) Tutto pronto per il gran finale de Ilper Uno. Il trio italiano più famoso al mondo composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto tornano in prima serata con l’ultimadell’evento musicale per i 15 anni di carriera trasmesso dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Scopriamoglie ledi28. Ilper Uno, glie ladel 28all’Arena di Verona28dalle ore 21.37 va in onda lade Ilper Uno in prima serata su5. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto dopo il grandissimo successo di ascoltiprecedenti puntate tornano a far compagnia ai telespettatori con unaed imperdibile serata all’insegnagrande musica.