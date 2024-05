Il viaggio di Pinocchio nel mondo | ecco l’Atlante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Prendi, proiettane la storia in una pampa argentina; oppure, portalo tra le nevi del Tibet e chiamalo “omino di legno“. Oppure ancora, cercalo nei più remoti angoli terrestri e sorprenditi di trovarlo anche lì, qualsiasi sia la lingua parlata, qualsiasi la cultura. Perché, il romanzo ultracentenario di Carlo Lorenzini (per molti Carlo Collodi), è parola universale, è ponte di pace che parla allo stesso tempo arabo ma anche ebraico, ucraino ma anche russo. Per dar conto di questa ubiquità senza egualiun testo unico edito da Treccani e promosso dalle Fondazioni Caript, Uniser e Carlo Collodi e Università per stranieri di Perugia. Si chiama Atlante died è il risultato di un progetto ideato da Giovanni Capecchi, presidente Uniser e professore associato di letteratura italiana all’Università per stranieri di Perugia, che in tre anni ha svolto il paziente ruolo di "cerniera", a tenere insieme i tanti contributi arrivati dai cinque continenti.