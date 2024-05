Il pericolo spiaggia sul voto per Bruxelles | cosa può accadere alle Europee

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Ieri mattina mi sono imbattuto in gazebo elettorali. Anche se l'appuntamento non scalda i cuori e la discussione stenta a partire, tra poche settimane si voterà per le. Non è un argomento di chiacchiera; in televisione i conduttori soffrono quando si parla die persino i partiti fanno fatica ad avvicinare le persone. I gazebo, dicevo. Ne ho incontrati diversi: tutti vuoti o quasi. I volantini restano lì, come i santini con su scritto il nome del candidato che cerca di strappare la preferenza. Già, perché sulla scheda dell'8 e del 9 giugno bisognerà scrivere il cognome di chi si vuole mandare al parlamento europeo. Come andranno le elezioni? Mi sbaglierò, ma dall'aria che tira non credo che per l'Europa i cittadini sacrificheranno l'agenda di quel weekend (tenete conto che le urne si apriranno il sabato pomeriggio e la domenica fino a sera tarda).