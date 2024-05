Il lambrusco Chiarli conquista l’America

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) IlGrasparossa? Sta andando sempre più alladegli States, tanto che la storica cantina Cleto– ultima realtà del gruppo vitivinicolo nato nel 1860, che nelle sue tenute castelvetresi possiede 60 ettari di vigneti e produce per circa 1 milione di bottiglie l’anno – da alcune settimane ha avviato proprio con gli Usa l’export in esclusiva di una nuova etichetta – la "Vecchia Modena Nero-Noir" – per portare appunto nei locali della Grande Mela e, più in generale, nei più prestigiosi ristoranti a stelle e strisce, la migliore produzione "made in Castelvetro". Con il doppio vantaggio di promuovere sia il vitigno, sia il nome di Modena. A raccontare di questa esperienza è Tommaso, responsabile export e accoglienza di un’azienda che con lui e suo fratello, il cugino Carlo e fratelli, è arrivata alla quinta generazione e che oggi vede ai vertici Anselmo, padre di Tommaso e amministratore delegato, e Mauro, padre di Carlo e presidente.