Il giocatore che pensavi ritirato | Marco Mancosu

(Di martedì 28 maggio 2024)

(Di martedì 28 maggio 2024) È curioso come questo premio sia stato vinto solo due volte da “non-portieri”, il ruolo ovviamente più longevo e trasparente (se non sei il titolare), e per due volte sono stati calciatori nati a Cagliari e del Cagliari a vincerlo. Prima Andrea Cossu e ora. Le similitudini tra i due, lo sapete meglio di me, non finiscono qui: trequartisti, piccolini, arrivati in A dopo la gavetta. Ma non è per un confronto stilistico che sono qui a sottolineare questo dettaglio, che dopotutto per un premio dedicato al “che credevi” è piuttosto inutile. Perché allora? Che il motivo sia la Sardegna e il loro essere sardi? Come entità spirituale, sociale e anche geografica? Dopotutto stiamo parlando di una terra famosa per la longevità dei suoi abitanti e, non lo so, magari c’entra qualcosa (sto tirando a indovinare, dopotutto è un premio che non ha davvero senso).