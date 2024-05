Granchio blu sei cotto Parte da Rimini l’azione per promuovere l’uso del crostaceo in cucina

(Di martedì 28 maggio 2024) Di necessità si fa virtù. Soprattutto se si tratta diblu che, da potente killer di cozze e vongole, potrebbe diventare una delle bandiere dellaromagnola. L’insidiosa specie aliena già da tempo popola i nostri mari ma, dall’anno scorso, si è rivelato essere un problema per i pescatori e allora Legacoop Agroalimentare ha pensato a ’blu sei’: il progetto che vuoleed educare al consumo del, tramite menù a tema ma anche un sugo già pronto. Diventando così un originale souvenir delle vacanze romagnole ed efficace strumento di marketing, affiancato a gadget per adulti e bambini. "L’essere umano può essere l’unico controllore biologico di questa specie ha detto Cristian Paretti, presidente di Legacoop Agroalimentare –.

