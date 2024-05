Gigio Donnarumma presto papà | l’annuncio dell’ex Milan e la fidanzata Alessia Elefante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)diventerà. Il portiere del Paris Saint Germain e la ormai storicahanno annunciato sui social l’imminente arrivo di un nuovo membro della famiglia. “We can’t wait to meet you”, non vediamo l’ora di incontrarti, la traduzione del messaggio che accompagnava le foto in cui in primo piano risalta il pancione della futura mamma.stanno insieme da 8 anni, dal 2016, e ora sembra che abbiano deciso di mettere su famiglia. Nelle foto delsu Instagram i futuri genitori sono abbracciati e vestono la maglia da portiere cheindosserà quest’estate a Euro2024. Sul retro il numero 1 e la scritta “mamma” sulla schiena della ragazza e “” sopra quella del 25enne. Un periodo d’oro per l’estremo difensore exche, dopo aver appena vinto la Ligue1 con i parigini, si appresta a difendere la porta della nazionale nei campionati Europei che si giocheranno quest’estate in Germania.