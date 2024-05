Gay? No all’antica | il grande problema del Papa che non sa come gestire i froci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Pare, lo pubblicano alcuni giornali, che ilintervenendo sulle regole per l’ammissione al sacerdozio nei seminari abbia proferito che c’è già troppaaggine. Questo ha causato comprensibile shock tra i campioni della cultura, o trasgender, o semplicemente del politicamente corretto. Qualcuno magari potrebbe obiettare che Bergoglio, al di là delle sue aperture, della forte attività sui diritti umani che sembra tanto di sinistra, la difesa della pace e degli oppressi che sa tanto di Jeremy Irons in Mission, anch’esso gesuita, rimane un uomo del 900, che ha più di ottant’anni, e che i termini di quella generazione quelli sono. In più, oltre al danno enorme che la pedofilia ha arrecato all’immagine della Chiesa cattolica, la cosiddetta correntetra le sfere vaticane spesso complotta con legami di maggior fratellanza dei monsignori eterosessuali seppur, forse, casti.