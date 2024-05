Gaffe conoscenza non ottimale dell’italiano questione politica | cosa c’è dietro le parole del Papa e le reazioni fuori e dentro il Vaticano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) C’è chi dice che non conosce bene le sfumature, chi invece è convinto che ci sia un preciso calcolo politico alla base dell’utilizzo di quel termine, “frociaggine“. Una parola cosìdagli schemi che il solo pensare che l’abbia pronunciataFrancesco crea un cortocircuito clamoroso. Tutti però,il, sono concordi su un aspetto: l’utilizzo di termini ed espressioni spiazzanti, spesso mutuate da stereotipi e gergo iper popolare, fanno parte della cifra comunicativa del Pontefice. Che quando lascia perdere i discorsi preparati e parla a braccio spesso e volentieri “non si tiene”. E allora “frociaggine”, allora “zitellone” alle suore, allora i cristiani che “non devono fare i figli come i conigli”, allora “pugno in faccia” a chi insulta “la mia mamma”, tutti episodi ricordati dal Corriere della Sera.