Furti nei negozi Denunciati i due complici

(Di martedì 28 maggio 2024) I carabinieri della Sezione operativa del Norm, coordinati dalla Procura, a conclusione di scrupolose indagini hanno denunciato un 34enne di origine rumena e un 21enne dominicano per furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso. Si tratta dei duedel 37enne di origini meridionali ma da tempo residente in zona già individuato e denunciato subito dopo i fatti avvenuti nella notte fra il 17 e il 18 settembre 2023, quando la “batteria” si era resa protagonista di 2 episodi di effrazione in danno di altrettanti bar, uno a Terni e l’altro ad Arrone. Nel primo caso la presenza del sistema antintrusione aveva impedito la consumazione del furto mentre di non poco conto erano risultati i danni alla porta d’ingresso. Poco dopo i ladri si erano spostati ad Arrone, dove erano riusciti a rubare tabacchi per un migliaio di euro.

