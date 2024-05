Firenze 6 indagati per la manifestazione pro Palestina dello scorso 23 febbraio

Firenze , 25 maggio 2024 – In piazza per dire “Mai più 2 novembre 2023”. Un migliaio di persone si sono ritrovate nel giorno della manifestazione promossa dal Coordinamento dei comitati dei cittadini (Comitato Alluvionati Campigiani 2023, Comitato via Cetino e via Campanella e Comitato Arca di Noè ... lanazione

Hanno sfilato oltre tremila persone in corteo per le vie di Firenze, per la manifestazione organizzata oggi, 18 maggio 2024, dal Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio. I manifestanti, con bandiere, striscioni, tamburi e fumogeni, sono partiti da via Mariti, di fronte al cantiere ... firenzepost