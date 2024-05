Fedez nella nuova canzone le canta a Chiara Ferragni che risponde con una frecciatina

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 28 maggio 2024) La separazione fracontinua a far parlare perché oggi i due si sono tirati reciproche frecciatine che a molti sono passate inosservate. Il primo ad averlo fatto è stato il rapper annunciando l’uscita della suain collaborazione con Emis Killa in cui, pare, ci siano alcuni versi sull’ex moglie. A riportarli è stato Il Fatto Quotidiano che ha sottolineato come ‘ogni riferimento non è puramente casuale’. “E proprio asembrano essere dedicati alcuni versi del brano che uscirà questo venerdì. “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” e ancora “una storia infinita che poi è finita”. Ogni riferimento non è puramente casuale”.