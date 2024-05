Europee Martusciello | Gambino e D’Agostino mai condannati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo in Italia patria dello Stato di diritto. Questa etichetta di “impresentabile” affibbiata ad un candidato alla vigilia di una elezione non si addice assolutamente né ad Angelo Antonio Agostino né ad Alberico”. Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio. “Sono onorato della loro amicizia e auguro loro di essere eletti”, aggiunge l’eurodeputato. Iannone: “assolto dalla Cassazione” “È chiaro cheè nella lista degli impresentabili solo per un fatto documentale legato allo scioglimento del comune di Pagani. Il codice di autoregolamentazione dell’antimafia andrebbe modificato e me ne sono fatto già promotore. Risulta infatti assurdo che una persona assolta in Cassazione per i fatti contestati e che hanno generato un ingiusto calvario giudiziario ed anche lo scioglimento del Comune amministrato si trovi anche definito “impresentabile”.