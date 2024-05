Elezioni Regno Unito quali conseguenze per economia e mercati?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 28 maggio 2024) Altro appuntamento caldo dell’anno sono, senza dubbio, lenelche si terranno il 4 luglio, come annunciato dal primo ministro Rishi Sunak che ha ufficialmente dato il via alla corsa per la formazione del prossimo governo. Se i sondaggi saranno corretti, porteranno a un risultato difficile per l’attuale governo. Qual è la situazione dell’e deidelin vista delle, al voto il 4 luglio A questo interrogativo risponde Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist, Schroders spiegando che ci sono, in particolare, “tre domande principali che ci si pone in merito alle prossimenel. La prima riguarda la tempistica. A prima vista sembra singolare, ma forse non così tanto se si considera un probabile rallentamento della crescita, dopo un primo trimestre sorprendentemente forte, in combinazione con un’inflazione più rigida del previsto.