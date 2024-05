Elezioni europee l’idea di Forza Italia | Votate Berlusconi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) Un opuscolo da far girare durante la campagna elettorale per dare indicazioni di voto ai cittadini. Con sorpresa. Perchésostiene che si possa ancora votare per Silvio. Ovvero proprio a scrivere “” o “Silvio” sulla scheda elettorale. Anche se così la preferenza verrà ovviamente annullata perché il leader, essendo morto, non può essere candidato. Perché il voto andrà comunque a finire al partito, visto che il nome disi trova già nel simbolo degli Azzurri. Su questo puntano gli estensori del libello alledell’8 e 9 giugno. Ovvero sull’effettoanche sulla scheda elettorale. I difensori del voto Il Fatto Quotidiano racconta oggi che il manuale è stato pensato per i cosiddetti “difensori del voto”.