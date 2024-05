Elezioni Cremona 2024 | date e orari candidati e ultimi sondaggi alle comunali

Le Elezioni amministrative in Lombardia dell'8 e il 9 giugno - stessa tornata delle Europee – coinvolgeranno il 64% dei Comuni in regione (961 su 1.502), e per la stragrande maggioranza le amministrazioni coinvolte appartengono a centri con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (il 96% circa). ... ilgiorno