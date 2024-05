Dl sicurezza | governo presenta nuovo testo emendamento su cannabis light**

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Ilhato una nuova versione dell’al dlche interviene sulla vendita dellalight. “Al fine di evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio lae l’incolumità pubblica o lastradale” vengono introdotte modifiche alla legge 2 dicembre 2016 n. 242 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”). Nel, distribuito oggi ai membri delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, si legge inoltre che “è vietata l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenza della canapa” anche “in forma semi-lavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati”.

Stop alla cannabis light . Il governo con un emendamento al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera propone di intervenire sulla legge a sostegno della filiera della canapa ad uso industriale, con quantità di Thc inferiore allo 0,2%. L' emendamento vieta la coltivazione e la vendita delle ... quotidiano

Il governo vuole equiparare la cannabis light a quella non light : arriva l' emendamento al ddl Sicurezza che vieta la coltivazione e la vendita delle infiorescenze, anche di cannabis a basso contenuto di Thc.Continua a leggere fanpage

