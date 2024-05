Dicono che Ilary Blasi… Il gossip insiste sulla sua vita privata | È da parecchio

(Di martedì 28 maggio 2024) Dalla cronaca rosa al “giallo”. Per gli appassionati della soap italiana che ha per protagonisti Francesco Totti e la ex moglieBlasi le sorprese non mancano mai. Anche noi abbiamo scritto del presunto, quantomeno plausibile, doppio sì che i due potrebbero pronunciare a breve, ma separatamente, ovvero il “pupone” con Noemi Bocchi e l’ex Letterina assieme a Bastian Muller. Una sorta di lieto fine per entrambi, dopo il reciproco veleno sparso per lungo tempo. Ma c’è – o ci sarebbe – un problema. Da qualche tempoha smesso di mostrarsi con Bastian Muller, laddove eravamo abituati a un profluvio di immagini e foto tenere della coppia, e naturalmente sono partite le congetture degli utenti social più attenti, che già parlano di crisi di coppia.

Dalla cronaca rosa al “giallo”. Per gli appassionati della soap italiana che ha per protagonisti Francesco Totti e la ex moglie Ilary Blasi le sorprese non mancano mai. Anche noi abbiamo scritto del presunto, quantomeno plausibile, doppio sì che i due potrebbero pronunciare a breve, ma ... caffeinamagazine

Sinner innamorato di Anna, l'ex Maria Braccini scaricata dopo Miami: lei ha lasciato la casa di Montecarlo. I fan: «Vendicati come Ilary» - Sinner innamorato di Anna, l'ex Maria Braccini scaricata dopo Miami: lei ha lasciato la casa di Montecarlo. I fan: «Vendicati come ilary» - A guardare Jannik Sinner a volte viene il dubbio che possa provare delle emozioni come tutte le persone normali. Dopo la vittoria del suo primo slam, lo scorso gennaio a Melbourne, non ha ... ilgazzettino

Cicogna in arrivo per Noemi Bocchi e Francesco Totti Le ultime indiscrezioni sul matrimonio - Cicogna in arrivo per Noemi Bocchi e Francesco Totti Le ultime indiscrezioni sul matrimonio - Da quando Francesco Totti e ilary Blasi hanno ufficializzato la loro relazione, gli esperti di gossip hanno più volte ipotizzato che volessero allargare ulteriormente la loro famiglia. rds

Ilary Blasi e Francesco Totti si risposano L’indiscrezione - ilary Blasi e Francesco Totti si risposano L’indiscrezione - ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a risposarsi, ma non tra loro. I due ex coniugi sarebbero pronti a delle nuove nozze. tvdaily